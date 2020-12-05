Автомобілісти з Росії повідомили, що на нових навігаційних мапах BMW окупований Крим позначений як російський. МЗС України звернулося до німецької компанії та обговорило некоректне позначення Криму на навігаційних картах їхніх автомобілів.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

У нові стратегії НАТО до 2030 року чітко прописано, що Росія – це загроза. Як Альянс відповість окупантам на озброєний Крим.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес відповів, чому Крим та Чорне море такі важливі для Путіна.

Потрапити в окупований Крим можуть лише кримчани, які мають російський паспорт та люди, у яких там найближчі родичі. Чому Росія не впускає українців на півострів.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Ігор Токар.