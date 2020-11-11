У навігаційних системах німецьких автомобілів BMW з’явилася функція встановлення карти, на якій анексований Крим позначений російським. Такий привілей компанія створила для громадян Росії.

Щоб оновити карту, достатньо зайти на сайт BMW ConnectedDrive і вибрати потрібний файл. Про це повідомляє російська служба BBC.

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Що кажуть представники російського відділення BMW

"BMW Group веде постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни/регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", – відповіли у російській пресслужбі BMW на запит журналістів.

Nissan та Volkswagen теж позначають Крим російським

Подвійну навігаційну політику ведуть також компанії Nissan та Volkswagen. Їхні карти змінюються в залежності від країни. Для користувачів з російською ІР-адресою анексований Крим позначений частиною Росії, для IP з інших країн – півострів є українським.

Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позиції Volkswagen стосовно міжнародних та територіальних кордонів,

– відповіли журналістам представники компанії.



На картах Nissan Крим позначений частиною РФ для користувачів з російським ІР / Фото bbc.com



На картах Nissan Крим український для користувачів ІР з інших країн / Фото bbc.com