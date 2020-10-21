Друга генерація BMW X5 у кузові Е70 стала більш надійною за попередню Е53, адже виробнику фактично вдалося вилікувати серозні проблеми з моторами і коробками. Але в якості компенсації, аби власнику було не так нудно жити, кросовер демонструє море дрібних проблем.

Концерн BMW був вражений успіхом першої генерації Х5, тому у 2006 році підготував наступника. Автомобіль, які і раніше, випускався в американському Спартанбурзі. В 2010 році відбувся незначний рестайлінг, який можна впізнати за оновленою оптикою, бамперах і крилах. Також на оновленій версії почали встановлювати автомати на 8, а не на 6 передач, як було до того. Випускалося авто до 2013 року.

Вибір завжди був

Сьогодні вже незвично чути, але великі кросовери БМВ Х5 спочатку комплектували атмосферними моторами. Трилітрова "шістка" видавала 272 сили, 4,8-літровий - 355 "коней." Було ще й кілька трилітрових дизелів потужністю від 235 до 286 сил. І тільки після рестайлінгу почалася ера турбобензиновиків. Наприклад, версія 35i видавала 306 сил, а 50і – цілих 407 сил. Стали потужнішими і дизелі, топовим серед яких в 2011 став M50d на 381 силу.

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Не обійшлося і без "дитячих болячок": на ранніх атмосферниках стукотіли гідрокомпенсатори, то ж їх міняли або окремо або ж одразу з головкою блоку. Виходив з ладу клапан вентиляції відпрацьованих газів. Зустрічалися і проблеми з системою ГРМ Vanos, але вона не набула масового характеру. Проявляються ці проблеми, як правило, на пробігу близько 300 тис. км. Також традиційною "болячкою" цих моторів є висока витрата моторної оливи вже на пробігах за 100 тис км.

Як уникнути проблем з двигунами

А от мотор N63, тобто V8 4.4, яким оснащували у тому числі версії 50i, багато хто з технарів радить обходити стороною. І висока витрата оливи - це тільки початок. Через те, що турбіни чомусь розташували в розвалі блока циліндрів, двигун добряче грівся і довго не служив. Цих проблем позбавлений аналогічний двигун BMW X5M серії M62, завдяки кращому охолодженню оливи та мотора за рахунок більших радіаторів.

Однією з причин високої витрати оливи називають не тільки особливості конструкції двигуна, а й його надзвичайну вибагливість до якості оливи. Один зі способів зменшити її витрату – заливати продукцію, придбану лише у офіційних представників відомих брендів, які виробляють автомобільні оливи.

Існує думка, що оливи відрізняються лише за упаковкою, а характеристики у всіх однакові. Ніби-то всі вони розливаються чи не з однієї великої бочки. Насправді ж оливи, вироблені на різних заводах, у різних регіонах, різними компаніями, можуть мати дуже схожий зовнішній вигляд і подібні характеристики… на папері. Але в реальності різниця між ними існує. Вона – в надійності, стабільності характеристик та запасі властивостей.

Олива з низькою ціною може не витримати важких умов експлуатації, до яких відносять дорожні умови України.

Для прикладу, продукція LIQUI MOLY відповідає запитам найвибагливіших європейських автовласників і навіть перевищує вимоги автовиробників. Сучасні оливи стають все менш універсальними і все більше відрізняються для різних марок і моделей. Тому підбирати оливу для цих двигунів потрібно дуже ретельно, не відступаючи від рекомендацій заводу-виробника. І в жодному разі не варто економити, купуючи масло у невідомого постачальника – для двигуна BMW N52 такий вчинок може дуже дорого обійтись.

З дизельними двигунами M57 ситуація трохи простіша – у цілому їх можна було б назвати більш надійними, проте вони вибагливі до якості пального і подекуди мають проблеми з системою подачі пального. У зоні ризику - датчик тиску пального, сажовий фільтр та власне ПНВТ. Також іноді трапляються неприємності з форсунками та їх ущільнювачами.

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Олива з молібденом: варто чи ні?

Вразливими називають турбодвигуни V8 серії N63, які мали кілька варіантів потужності. Дві турбіни, пряме впорскування та алюмінієвий блок циліндрів разом з величезним тепловим навантаженням не найкращим чином відбилось на довговічності.

Ці двигуни дуже вибагливі до якості пального. Якщо пальне неякісне, то може виникати детонація, яка руйнує поверхні циліндрів, що в свою чергу тягне за собою величезну витрату масла. Проблеми з такими двигунами виникають вже на пробігу 100-150 тис км. З позитиву і двигуни мають два ланцюги у приводі ГРМ – таке рішення дозволило позбавитись від типової проблеми V8 яка пов’язана з розтягуванням ланцюга. Версія Х5М дуже схожа за конструкцією з 50i та має покращену систему змащування та охолодження, тому вважається надійнішою.

Для моторів серії N63 рекомендовано використання оригінального LIQUI MOLY з молібденом. Ця технологія дозволяє досягти ідеальної гладкості деталей на поверхнях тертя – таким чином значно зменшується знос, трохи покращується економічність та суттєво зростає надійність.

До речі, чутки про те, що молібден забиває масляний фільтр чи канали в двигуні – не більше ніж міф. Частинки дисульфіду молібдену мають розмір близько 0,2 - 0,3 мікрона і насправді ніяк не можуть заблокувати масляний фільтр, маслоканали або компоненти газорозподілу. Адже отвори в найтонших фільтрувальних елементах більші в 50 -100 разів. А діаметри маслоканалів більші в тисячі разів.

Дрібні проблеми

На дорестайлінговому BMW X5 у автомата на 6 передач фірми ZF в морози іноді "розриває" адаптер мехатроніка. При цьому автомобіль не їде, а режими руху скидаються в "Р" (паркінг). Тендітні пластикові стінки адаптера не витримують тиску загустілої оливи. Цю проблему на спеціалізованих СТО давно навчились вирішувати.

Іноді, при пробігу трохи більше 100 тис км, підтікають сальники АКПП та прокладка піддону. У решті випадків, при вчасній заміні оливи, автоматичні коробки великих проблем не мають. Також надійними можна назвати і інші деталі трансмісії.

Передня підвіска потребує обслуговування при пробігу близько 100 тисяч км. Спеціалісти рекомендують міняти одразу усі важелі, рульові тяги та наконечники. Задня підвіска також потребує обслуговування при пробігу близько 100 тис км.

Версії з пневмопідвіскою також відносно надійні. Пневмобалони мають ресурс близько 80 - 100 тис км. Раніше цього строку можуть виходити з ладу хіба що датчики положення кузова.

З електрикою у BMW X5 проблеми також зустрічаються. Серед найпоширеніших – "глюки" блоку керування клімат-контролем, короткі замикання у підігрівах передніх сидінь, вода у задній світлотехніці, ранній (близько двох років експлуатації) вихід з ладу акумулятора і проблеми з генератором.

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На дорестайлінгових машинах була поширеною проблема виходу з ладу блоків керування двигуном. Також іноді потребувала перепрограмування АКП. На великих пробігах (більше 200 тис км) виходять з ладу датчики кисню у вихлопних газах та датчики масової витрати повітря.

Багато хто з власників BMW купує спеціальний адаптер для самостійної діагностики та налаштування, який називається INPA та коштує близько 50 доларів. Він дозволяє без поїздки на сервіс зробити дуже багато діагностичних та сервісних маніпуляцій самостійно.

Скільки коштує задоволення?

Діапазон цін за BMW X5 другого покоління випуску 2009-2012 року - від 15 до 25 тисяч доларів. І це крута альтернатива компактним кросоверам, які сьогодні можна обрати за ці гроші. Найчастіше українці продають трилітрові дизелі.

Втім, купівля та обслуговування будь-якого BMW – дороге задоволення. У цьому сенсі BMW X5 - не виключення. Але якщо BMW вже старенький та має великий пробіг, то витрати на його утримання значно зростають, тому такі машини доволі швидко втрачають у ціні. Якщо ж вам потрапить у руки екземпляр у гарному технічному стані, то не варто заощаджувати на його утриманні, інакше потім "підняти його з колін" буде дуже не дешево.