На Сумщині затримали партію "чудодійного" препарату, речовину для якого виробляє організм бобра. Увесь товар провозив пасажир автобуса, який прямував із Москви до Херсона.

Міцний бобровий організм виробляє речовину, аби мітити територію. Однак люди знайшли для неї інше застосування. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Бобровий струмінь може вилікувати значну кількість недуг – від серцево-судинних захворювань до паралічу. Саме цю речовину активно перевозять в Україну. Втім, здебільшого підпільно.



Вилучені ліки / Скриншот з відео

Партію "цілющого" препарату та харчових добавок виявили у пункті пропуску "Бачівськ". Чоловік, який намагався перевезти товар, був переконаний, що прикордонники не звернуть увагу на валізи з товаром.

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Втім, оглядова група та митники дістали з багажу чоловіка майже 700 упаковок різноманітних препаратів. Їхня вартість становить щонайменше третину мільйона гривень. Після цього увесь товар вилучили.

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