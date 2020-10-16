В окупованому Криму на посаду призначили скандального екс-мера Боделана: що про нього відомо
Заступником голови Сімферопольського району Криму став Володимир Боделан. Він – колишній очільник Одеського обласного управління МНС України. Боделан займав цю посаду під час трагедії в Будинку профспілок 2 травня 2014 року і декілька років перебував у міжнародному розшуку.
Очільник адміністрації Сімферопольського району Діоніс Алексанов прокоментував призначення Боделана на посаду. Він назвав його "порядною людиною" і "ініціативним керівником". Про це він повідомив у програмі "Підйом".
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Він також додав, що не довіряє звинуваченням, які висунули на адресу нового заступника в Україні. Алексанов назвав їх політичними і ствердив, що вони не відповідають дійсності.
Ми його перевіряли, пробивали на нього все. Він людина порядна, йому нічого не бракує. Керівник – ініціативний. До України в нас довіри немає,
– сказав Діоніс Алексанов.
За його словами, Боделан пройшов свій випробувальний термін і за період проживання в Росії показав себе дуже позитивно.
"Без перевірки я б його не взяв. Я дуже серйозно ставлюсь до таких речей. На сьогодні дійсно є кадровий голод: зарплати невеликі, не кожен хоче в теперішніх умовах працювати. І відповідальність велика", – зазначив Алексанов.
Володимир Боделан: що про нього відомо
- Був членом "Морської партії" і "Партії регіонів".
- Після Помаранчевої революції Боделана звинуватили у низці злочинів й оголосили у розшук.
- Він переховувався в Росії, де обіймав посаду заступника начальника Санкт-Петербурзького морського торговельного порту.
- У 2010 році з нього було знято всі звинувачення, він повернувся до Одеси.
- Після пожежі в Одесі 2 травня 2014 року його відсторонили від посади на період розслідування цих подій, деякий час він провів у Росії.