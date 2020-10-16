Заступником голови Сімферопольського району Криму став Володимир Боделан. Він – колишній очільник Одеського обласного управління МНС України. Боделан займав цю посаду під час трагедії в Будинку профспілок 2 травня 2014 року і декілька років перебував у міжнародному розшуку.

Очільник адміністрації Сімферопольського району Діоніс Алексанов прокоментував призначення Боделана на посаду. Він назвав його "порядною людиною" і "ініціативним керівником". Про це він повідомив у програмі "Підйом".

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Він також додав, що не довіряє звинуваченням, які висунули на адресу нового заступника в Україні. Алексанов назвав їх політичними і ствердив, що вони не відповідають дійсності.

Ми його перевіряли, пробивали на нього все. Він людина порядна, йому нічого не бракує. Керівник – ініціативний. До України в нас довіри немає,

– сказав Діоніс Алексанов.

За його словами, Боделан пройшов свій випробувальний термін і за період проживання в Росії показав себе дуже позитивно.

Нагадаємо. У Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року згоріло 42 людини. Це сталось через те, що Володимир Боделан заборонив рятувальникам виїжджати на Куликове поле. Тоді він заявляв, що люди в Будинку профспілок загинули не від вогню. Пізніше його відсторонили від посади.

"Без перевірки я б його не взяв. Я дуже серйозно ставлюсь до таких речей. На сьогодні дійсно є кадровий голод: зарплати невеликі, не кожен хоче в теперішніх умовах працювати. І відповідальність велика", – зазначив Алексанов.

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