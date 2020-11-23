Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Степан Бандера для нього є героєм. Окрім того, Богдан розповів, що його дідуся "забили москалі".

Радянські війська "творили дуже багато жахливого", хоча з боку бандерівців теж "були якісь дії". Про це Богдан заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

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Відповідаючи на запитання, чи є для нього Бандера героєм, Богдан відповів, що "так, герой".

Один мій дідусь загинув у Червоній армії, а інший, за сімейною історією, його москалі забили. Оскільки я зі Львова, із Західної України, там тисячі, мільйони таких історій,

– розповів Богдан.

Одні називають Степана Бандеру героєм, інші – ворогом і бояться навіть після смерті. Треті – взагалі нічого про нього не знають. Що відомо про Степана Бандеру – читайте у нашому матеріалі.

Хто такий Андрій Богдан