Богдан розповів, що його дідуся "забили москалі" і назвав Бандеру героєм
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Степан Бандера для нього є героєм. Окрім того, Богдан розповів, що його дідуся "забили москалі".
Радянські війська "творили дуже багато жахливого", хоча з боку бандерівців теж "були якісь дії". Про це Богдан заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.
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Відповідаючи на запитання, чи є для нього Бандера героєм, Богдан відповів, що "так, герой".
Один мій дідусь загинув у Червоній армії, а інший, за сімейною історією, його москалі забили. Оскільки я зі Львова, із Західної України, там тисячі, мільйони таких історій,
– розповів Богдан.
Хто такий Андрій Богдан
- Андрій Богдан – український юрист та політик.
- У 2019 році був призначеним главою Офісу Президента Володимира Зеленського.
- Богдан супроводжував Зеленського у міжнародних поїздках та на важливих політичних заходах.
- У 2020 році Богдана відправили у відставку. Таке рішення політик пояснив тим, що їхні дороги із Зеленським розійшлися.
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