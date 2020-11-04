Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що результат "Слуги народу" на місцевих виборах – це особистий провал президента Володимира Зеленського. За словами Богдана, "слуги" неправильно побудували систему координат на виборах.

Що каже Богдан про результат "Слуги народу" на виборах

За переконанням Богдана, Зеленський неправильно побудував систему координат виборчого штабу. Про це ексглава ОП заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Це зафіксований програш. Цей програш, за великим рахунком, означає зниження легітимності влади, народ не довіряє цій владі,

– стверджує Богдан.

Політик вважає, що катастрофи немає, але це означає, що курс "Слуги народу" був неправильний. За словами Богдана, саме цей курс призвів до зниження рейтингів.

Юрист вважає, що потрібно було звернути увагу на місцеві штаби. Тому що в результатах місцевих виборів зацікавлений тільки губернатор, адже йому потім в цій області працювати. Андрій Богдан стверджує, що "якби була правильно побудована кампанія, то кандидати мали б їздити і сигналізувати" про проблеми у регіонах, а не Зеленський.

Які результати "Слуги народу" на місцевих виборах

Відповідно до попередніх результатів місцевих виборів, у більшості регіонів кандидати від "Слуги народу" у мерських перегонах навіть не вийшли у 2 тур.

Хоча кандидат від "слуг" Віктор Щадей змагатиметься у 2 турі за крісло мера Ужгорода.

На виборах до міських рад "слуги" посіли, переважно, 3 місця і нижче. Водночас у Львівській та Івано-Франківській області партія взагалі не пройшла до міськради.

Раніше лідер партії Олександр Корнієнко заявляв, що "Слуга народу" займає 1 місце серед партій, що балотувались в обласні ради.

Зверніть увагу! Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що не вважає місцеві вибори 2020 провалом для монобільшості. За його словами, це важлива подія для країни, яка має змінити життя укранців на краще.