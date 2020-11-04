Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан переконує, що оточення президента Володимира Зеленського знало про скандальне рішення Конституційного Суду. За словами Богдана, оточення мало б попередити главу держави.

Що каже Богдан

Богдан стверджує, що, оскільки Зеленський не відреагував вчасно на рішення КСУ, йому загрожує кримінальна стаття. Про це колишній очільник Офісу Президента заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Президент же заявляє, що це диверсія проти України, так? Так диверсія проти України – це злочин. Тобто в тебе є спецслужби, які точно тебе інформували, що готується такий злочин. Яка твоя була реакція? Ніякої. Яка робота проводилася? Ніякої,

– переконує Богдан.

За словами Богдана, про підготовку рішення знав представник президента в КСУ Федір Веніславський. Також Богдан переконаний, що були проінформовані працівники спецслужб.

Як Богдан оцінює законопроєкт Зеленського

Політик погоджується, що рішення суду "протирічить логіці", однак Богдан не надто позитивно оцінює законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів.

На думку Богдана, ініціатива президента може бути підставою для імпічменту, хоча політично глава держави діє правильно.

Зверніть увагу! Глава держави 11 лютого звільнив Богдана з посади очільника Офісу Президента. На його місце Зеленський призначив Андрія Єрмака.

Скандал навколо КСУ та законопроєкт Зеленського: що відомо

На закритому засіданні 27 жовтня Конституційний Суд прийняв суттєві зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційними положення про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК .

Після цього рішення НАЗК був вимушений закрити доступ до електронного реєстру декларацій.

Через це Зеленський терміново скликав засідання РНБО. Згодом доступ до реєстру відновили, однак НАЗК досі не має повноважень перевіряти декларації.

Крім цього, президент подав до Ради законопроєкт, у якому запропонував звільнити суддів КСУ, визнати рішення суду "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.

У Раді Європи наголосили, що таке рішення може мати негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ.

У "Слузі народу" запевнили, що розуміють: у Верховної Ради немає повноважень припиняти роботу КСУ. Тому законопроєкт президента наразі відкладуть.

Альтернативний проєкт Разумкова: що треба знати

Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков також подав до Ради законопроєкт щодо вирішення ситуації із КСУ.

Згідно з ним, мають відновити низки пунктів закону "Про запобігання корупції", а також Кримінального кодексу. Таким чином зможуть виконати рішення КСУ, але врегулювати роботу НАЗК.

До слова, антикорупційний комітет Ради 3 листопада підтримав законопроєкт Разумкова.



Рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу