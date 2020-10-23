Колишній акціонер "Приватбанку" Геннадій Боголюбов вимагає повернути 33% акцій, які належали йому до націоналізації установи. Втім, з юридичного погляду це неможливо.

Якби Україна була державою з верховенством права, то виконати таку вимогу Боголюбова було б неможливо. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.

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Втім, за його словами, цілком ймовірно, що у Конституційному суді справу вирішать у незаконний спосіб та скасують "антиколомойський закон", який наразі не дозволяє виконати вимогу банкіра.

Боголюбову спершу треба знайти 10 "правильних" суддів Конституційного суду, щоб вони скасували "антиколомойський закон",

– додав банкір.

З чим пов'язаний позов до суду

На думку Фурси, у цій справі може бути таємний мотив. Він зазначив, що Боголюбов та Коломойський роблять усе це, адже бояться, що у них заберуть усі активи й віддадуть їх державі. За його словами, поки невідомо, чому бізнесмен не подавав позов до суду раніше, а замість нього це робив Коломойський. Фурса припустив, що у таки спосіб Боголюбов хотів отримати трохи популярності.

Чи вплине це на справи проти Коломойського в США

Банкір зазначив, що справи, які наразі ведуть у штатах, стосуються і Коломойського, і Боголюбова, адже вони завжди були партнерами. За словами Фурси, суди в Україні жодним чином не зможуть вплинути у цьому питанні на США.

Довідка. Ігоря Коломойського звинувачують у тому, що він вкладав гроші з українського банку в нерухомість по всій території США. Детальніше про це – читайте тут.

"Розслідування в штатах триває через фінансові злочини, які були скоєні на території держави. Будь-які рішення суддів в Україні їх взагалі не хвилюють, адже саме вони розслідують справи", – заявив банкір.

Чому справа є принциповою для олігархів

Фурса зазначив, що питання з "Приватбанком" є важливим для Коломойського й Боголюбова, бо йдеться про 5,5 мільярдів доларів. У такий спосіб олігархи борються за всі свої активи. За словами банкіра, після націоналізації банку держава витратила понад 5 мільярдів доларів, щоб врятувати установу. Через це потрібно було компенсувати витрачені гроші, забравши активи в колишніх власників, які винні у неплатоспроможності банку.

"Держава має забрати усі активи Боголюбова й Коломойського. Наступний крок – продати їх на аукціоні, а отримані гроші додати до бюджету", – заявив Фурса.

Подаючи позови до суду, за його словами, Коломойський та Боголюбов намагаються себе захистити.