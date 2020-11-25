Болгарія – сусід України, але ситуація з коронавірусом там доволі погана. Країна знаходиться на верхніх щаблях, якщо говорити про смертність від COVID-19. Там не вистачає лікарів, а ЗМІ поширюють протилежні точки зору.

Тиха Болгарія підійшла до небезпечної межі, коли здорових лікарів стає менше, а тих, хто не вірить у коронавірус – більше. В результаті, країна піднімається по невеселій драбині коронавірусних рекордів. Як і чому це відбувається, розповідає 24 канал.

Небезпечна ситуація та хворі лікарі

Як пишуть у невеличкій замітці NYT, Болгарія ввела локдаун навесні, як і майже всі у світі. Тоді спалах та поширення COVID-19 вдалося стримати. Зараз вірус поширюється з новою силою. Система охорони здоров'я недофінансована та під загрозою колапсу – дуже знайома Україні ситуація.

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Багато лікарів заражаються самі, поки лікують хворих на коронавірус, ліжок у лікарнях не вистачає. А ще медичних працівників критично мало у маленьких містечках. 4330 лікарів захворіло на COVID-19, 31 з них помер. Це можна пояснити поважним віком – 63% старше 51 року. Дехто заразився удруге, що лише доводить – поки що стійкий імунітет виробляється далеко не в усіх.

Бувають і дикі історії. В Пловдіві – другому після Софії місті в Болгарії – двоє чоловіків померли на лікарняних сходах, так і не дочекавшись допомоги. По цьому випадку чекають на втручання прокуратури.

Наприкінці жовтня в Софії 33-річний чоловік так і не дочекався приїзду "швидкої". В інтенсивній терапії перебуває 399 пацієнтів, це складає 25% зайнятих місць по країні. Спеціальні відділи при столичних поліклініках за перші кілька днів заповнились 1600 людьми, у 29% виявили позитивний тест.

Болгарський уряд планує запровадити нові обмеження / Фото Insider

На даний момент в Болгарії 658 людей на 100 тисяч населення заражаються новим вірусом. Про це розповів на прес-конференції інспектор МОЗ доктор Ангел Кунчев.

Після першої хвилі Болгарія не використала час для підготовки своїх лікарень, систем тестування та відслідковування контактів. Не було сформовано публічне розуміння серйозності проблеми, вважає видання EURActiv.

Відсоток позитивних результатів коливається між 37 та 44%.

Якщо не вжити термінових заходів, то цифри зростуть ще більше, – сказав NYT епідеміолог з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Петер Марков.

На його думку, зважаючи на високу смертність в Болгарії, "потрібно закрити школи та ввести локдаун на місяць-два", поки зараження не підуть вниз. З іншого боку є політики. Голова уряду Бойко Борисов, який сам щойно одужав від COVID-19, упевнений, що "жодні заходи не треба впроваджувати екстремально". Країні наразі потрібна "працююча економіка".

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Міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов запропонував "закрити майже все": школи, університети, приватні вечірки, екскурсії та поїздки всередині країни та за її межами. Припинити проведення конференцій та спортивних подій. Окрім цього, деякий час не працюватимуть бари, ресторани та торговельні центри. Чи пройде пропозиція Ангелова, стане зрозуміло на наступному засіданні Кабміну Болгарії.

Третє місце та невіруючі у вірус

Влада не змогла виробити єдину модель інформування населення /Фото EURActiv

Ситуація вцілому призвела до третього місця за смертністю від COVID-19 в Європі! Вже померло 3069 людей, а 23 листопада зафіксували рекордні 189 летальних випадків. Голова МОЗ Костадін Ангелов відзначив, що не всі в Болгарії "підтримують та поважають" заходи проти пандемії.

"Ходять чутки, що вірусу нема, а обмеження ввели, щоб посягати на свободу громадян", – розповів він. Погляди, які багато хто розділяє й в Україні. Загалом, каже він, ситуація поки що контрольована. "Але якщо вона стане гірше, країна втратить своїх лікарів", – підкреслив Ангелов. Які якщо не помирають, то емігрують за кордон.

Причиною недовіри стала масова кампанія з дезинформації, впевнені автори статті для порталу EURActiv. Причому її поширювали основні ЗМІ та провідні політики, а не соцмережі та ворожі держави, як в інших країнах. Уряд створив дві конкуруючі між собою експертні групи. Спочатку в лютому створили Національний оперативний штаб. Пізніше – Медичну експертну раду.

Нездатність поінформувати спільноту про вірус у кінцевому результаті вилилася у нездатність захистити пацієнтів та лікарів, – підкреслюють дослідниця Джулія Роне та журналіст Георгій Христов у своїй статті.

Штаб та рада – в клінчі. Перші пропонували та підтримували введення обмежувальних заходів, тоді як другі покладалися на колективний імунітет. Прем'єр-міністр ніби слухав обидві сторони, але не стало ясніше, як саме треба діяти. ЗМІ у той самий час полювали за скандалами та гострими поглядами замість пояснення та аналітики. Соцмережами ширилися теорії змови, які підривали усі зусилля по боротьбі з пандемією.

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Наприклад, голова штабу професор Венцислав Мутафчийский сказав у вірусному інтерв'ю, що "багато людей помруть". З тих пір його вважали експертом, що сприяє поширенню паніки. Голова ради Атанас Мангуров мав геть іншу повістку: "маски нас не захищатимуть", "тестування – марне витрата коштів" і тому подібне. Він став популярним гостем на ТБ та заявляв, що "вірус зникне у червні".

Журналісти не міняли політику, поки випадки не стали зростати експоненціально у жовтні.

Пізніше виявилося, що незважаючи на заяви, Мангуров жодного разу не бував у COVID-відділі своєї лікарні. Але влада, незважаючи на публічне визнання некомпетентності Мангурова, просувало його вище по щаблям. Нажаль, ЗМІ у Болгарії відомі своєю низькою якістю та контролем олігархів. Останнє має відображення і в Україні.