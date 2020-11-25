Без туристичних поїздок та навчання у школах: у Болгарії значно посилили карантин
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Через зростання кількості хворих на COVID-19 болгарська влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. Зокрема, в країні припинять навчання у школах та закриють для відвідувачів ресторани.
Під табу на час дії карантину і туристичні поїздки. Про це повідомляє видання Novinite.
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За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, обмеження розпочнуть діяти з 27 листопада і триватимуть до 21 грудня.
Які жорсткі обмеження введуть в Болгарії:
- Закриють школи та ВНЗ.
- Відвідувачів не прийматимуть ресторани.
- Тимчасово закриють казино, спортзали, торгові центри.
- Заборонять позашкільні заняття – як групові, так і індивідуальні.
- Заборонять туристичні візити до країни, місцеві жителі не зможуть виїжджати за кордон.
- Заборонять конгреси, семінари, культурні та розважальні заходи.
- Будь-які зібрання кількістю понад 15 осіб – теж під забороною.
Яка ситуація з коронавірусом у Болгарії?
Станом на 25 листопада в Болгарії виявили понад 129 тиcяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених недугою, померли більше ніж 3 300 осіб. Одужали – 40 тисяч хворих.
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