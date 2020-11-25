Через зростання кількості хворих на COVID-19 болгарська влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. Зокрема, в країні припинять навчання у школах та закриють для відвідувачів ресторани.

Під табу на час дії карантину і туристичні поїздки. Про це повідомляє видання Novinite.

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, обмеження розпочнуть діяти з 27 листопада і триватимуть до 21 грудня.

Які жорсткі обмеження введуть в Болгарії:

Закриють школи та ВНЗ.

Відвідувачів не прийматимуть ресторани.

Тимчасово закриють казино, спортзали, торгові центри.

Заборонять позашкільні заняття – як групові, так і індивідуальні.

Заборонять туристичні візити до країни, місцеві жителі не зможуть виїжджати за кордон.

Заборонять конгреси, семінари, культурні та розважальні заходи.

Будь-які зібрання кількістю понад 15 осіб – теж під забороною.

Зверніть увагу! Театри працюватимуть, проте кількість глядачів не має перевищувати 30% від максимальної.