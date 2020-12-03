Тендер на поставку томографів на суму 9,6 млн грн у лікарні Дніпропетровщини отримала компанія, проти якої порушено кримінальні справи за фактом привласнення сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє "Інформатор. Гроші".

Тендер виграла фірма "УКР ДІАГНОСТИКА", тісно пов'язана з головою Дніпропетровської ОДА Бондаренко та головою облради Олійником, і яка раніше вже отримала від них тендерів на 53,7 млн ​​грн.

При цьому проти компанії відкрито ряд кримінальних справ в інших регіонах України по факту привласнення бюджетних коштів. Дану фірму звинувачують у постачанні медикаментів і обладнання в Одеський національний медичний університет за завищеними цінами. У Городку Хмельницької області місцева лікарня переплатила 1,3 млн грн при закупівлі томографа у цієї компанії. А томограф, придбаний у фірми лікарнею в Покровському за 6,8 млн грн, так і не був доставлений і встановлений.

Раніше НАБУ почало розслідування проти голови облради Олійника після того, як у нього виявилася переписана на цивільну дружину бізнес-імперія.