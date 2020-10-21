Уряд 21 жовтня змінив порядок розрахунків за газ на початку опалювального сезону. Таким чином борги ТЕЦ за газ для виробництва електроенергії не впливатимуть на подачу тепла для населення.

Кабмін схвалив постанову про розподіл боргів ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії. Таке рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Що зміниться

Відповідно до пояснювальної записки проєкту постанови, певні норми не дозволяли "Нафтогазу" встановлювати ліміти газу, тому опалювальний сезон в окремих містах міг бути під загрозою.

Відтепер показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з "Нафтогазом" розраховуватимуть окремо.

Що з боргами ТЕЦ

Із 30 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній 25 мають значну заборгованість. Наприклад, у Білій Церкві виникли ризики, що 60 тисяч людей могли залишитись без тепла. ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії.

Все через багатомільйонну заборгованість підприємства. Зокрема, борг за спожиту енергію перед "Білоцерківською ТЕЦ" становить 513 мільйонів гривень. Водночас заборгованість ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за газ для виробництва тепла сягає лише 2,3 мільйона гривень.

Саме розділення рахунків надасть можливість "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу. Таким чином вдасться забезпечити стабільний опалювальний сезон.

Зауважимо, станом на 15 жовтня, борги мали 63 виробники тепла. Тому опалювальний сезон не могли розпочати у 45 населених пунктах.