У Великій Британії 8-річний хлопчик Монті надіслав лист прем'єру Борису Джонсону. Малюк цікавився, чи зможе Санта-Клаус прийти під час пандемії COVID-19.

Монті навіть пообіцяв залишити для Санта-Клауса антисептик. Про це Джонсон написав на своїй сторінці у твітері.

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Прем'єр зауважив, що цього року отримав багато листів від стурбованої малечі.

Політик зізнався, що вже проконсультувався з експертами і може усіх запевнити: "Батько Різдва все одно готуватиме сани й розноситиме подарунки".

Щоб упевнитися, я подзвонив на Північний полюс і можу сказати, що Санта-Клаус готовий і дуже жадає їхати, також як і Рудольф і всі інші олені,

– розповів Джонсон.

Прем'єр також похвалив Монті за ідею залишити для Санти антисептик.

Джонсон наголосив, що і британські діти мають не забувати мити та дезінфікувати руки. Це додасть малюків до списку "чемних діточок" та збільшить їхні шанси отримати чудові різдвяні подарунки.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020