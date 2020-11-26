Санта-Клаус готовий: Джонсон розповів про свій дзвінок на Північний полюс
У Великій Британії 8-річний хлопчик Монті надіслав лист прем'єру Борису Джонсону. Малюк цікавився, чи зможе Санта-Клаус прийти під час пандемії COVID-19.
Монті навіть пообіцяв залишити для Санта-Клауса антисептик. Про це Джонсон написав на своїй сторінці у твітері.
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Прем'єр зауважив, що цього року отримав багато листів від стурбованої малечі.
Політик зізнався, що вже проконсультувався з експертами і може усіх запевнити: "Батько Різдва все одно готуватиме сани й розноситиме подарунки".
Щоб упевнитися, я подзвонив на Північний полюс і можу сказати, що Санта-Клаус готовий і дуже жадає їхати, також як і Рудольф і всі інші олені,
– розповів Джонсон.
Прем'єр також похвалив Монті за ідею залишити для Санти антисептик.
Джонсон наголосив, що і британські діти мають не забувати мити та дезінфікувати руки. Це додасть малюків до списку "чемних діточок" та збільшить їхні шанси отримати чудові різдвяні подарунки.
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