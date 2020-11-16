Прем'єр Британії пішов на самоізоляцію: весною він важко перехворів на COVID-19
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон самоізолювався. На такий крок він пішов через те, що позитивний тест на коронавірус отримав один із депутатів, з яким прем'єр контактував понад пів години.
Через контакт із хворим на коронавірус глава британського уряду від 15 листопада працюватиме дистанційно з офіційної резиденції. Про це розповіли у BBC.
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Борис Джонсон 35 хвилин спілкувався з депутатом Лі Андерсеном, а невдовзі після цього у того діагностували COVID-19. За протоколом, прем'єр змушений піти на самоізоляцію, хоча й не відчуває симптомів захворювання.
Я повинен самоізолюватись, бо контактував з кимось, у кого був позитивний результат на COVID-19. У мене немає симптомів, але я дотримуюся правил,
– написав Джонсон у твіттері.
Політик наголосив, що продовжить керувати урядовими заходами щодо реагування на пандемію. Це ж підтвердили й в офіційному повідомленні пресслужби уряду.
Зауважимо, Борис Джонсон хворів на COVID-19. Діагноз йому поставили 26 березня, а у квітні навіть госпіталізували у реанімацію. Після видужання політик зізнався, що хворів важко й лікарі були готові оголосити про його смерть.
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