Велика Британія – найпалкіша прихильниця України, – Джонсон
Британський прем’єр Борис Джонсон висловив емоційні слова прихильності Україні та її громадянам. Сталося це після зустрічі з президентом Зеленським у Лондоні та підписання спільної угоди про співпрацю.
Документ має замінити Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС. Про своє прихильне ставлення до українців Борис Джонсон написав у твіттері.
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Велика Британія є найпалкішим прихильником України. Чи це наша оборонна підтримка, зусилля щодо стабілізації, гуманітарна допомога чи тісна співпраця з політичних питань, наше повідомлення чітке – ми повністю віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України,
– наголосив він.
Зауважимо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що розмова Джонсона і Зеленського під час зустрічі 8 жовтня була дуже теплою та дружною.
Він назвав обидвох лідерів дуже харизматичними та додав, що їм дуже швидко вдалося встановити гарний контакт.
Також Кулеба наголосив, що британці завжди називають речі своїми іменами. Зокрема, це стосується російської агресії проти України.