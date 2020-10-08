Британський прем’єр Борис Джонсон висловив емоційні слова прихильності Україні та її громадянам. Сталося це після зустрічі з президентом Зеленським у Лондоні та підписання спільної угоди про співпрацю.

Документ має замінити Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС. Про своє прихильне ставлення до українців Борис Джонсон написав у твіттері.

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Велика Британія є найпалкішим прихильником України. Чи це наша оборонна підтримка, зусилля щодо стабілізації, гуманітарна допомога чи тісна співпраця з політичних питань, наше повідомлення чітке – ми повністю віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України,

– наголосив він.

The UK is Ukraine’s most fervent supporter.



Whether it’s our defence support, stabilisation efforts, humanitarian assistance or close cooperation on political issues, our message is clear – we are utterly committed to upholding Ukraine's sovereignty and territorial integrity. https://t.co/dkwoCY7QK2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 8, 2020

Зауважимо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що розмова Джонсона і Зеленського під час зустрічі 8 жовтня була дуже теплою та дружною.

Він назвав обидвох лідерів дуже харизматичними та додав, що їм дуже швидко вдалося встановити гарний контакт.

Також Кулеба наголосив, що британці завжди називають речі своїми іменами. Зокрема, це стосується російської агресії проти України.

Зверніть увагу! Триває офіційний візит президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Великої Британії. У рамках візиту лідер держави з дружиною вже побували на аудієнції з герцогом та герцогинею Кембриджськими. Окрім того, Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом, а також відвідав Лондонську фондову біржу та зустрівся з британськими інвесторами.