Головна причина звільнення керівника Одеської митниці Пудрика пов'язана з боротьбою кланів в оточенні президента за посади у різних сферах державного регулювання, зокрема на митниці. Раніше його призначили лише завдяки близьким до чинного глави Офісу Президента людям.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Він зазначив, що звільнення відбулось через репутаційні втрати та тиск інших потужних кланів, які пов'язані з колишніми керівниками митниці Слюсаревим та Романенком.

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Журналіст зауважив, що відповідна ситуація є результатом боротьби між угрупуваннями, які контролюють митниці по всій країні та діляться з можновладцями на найвищих посадах у владі.

"Тіньова каса" для фінансування виборів

Згідно з інформацією Гнапа, з одеською митницею пов'язано дуже багато інтересів різних груп політиків. За його словами, існувала відповідна практика, згідно з якою одеська митниця завжди була джерелом так званої тіньової каси для проведення владою фінансування для виборів владою.

Це стосувалося оплати агітаторів, штабів та реклами грошима, які не проходили через звіти ЦВК. Раніше це здійснювалося людьми з угрупування влади завдяки потокам контрабанди з одеської митниці. Оскільки вибори майже закінчилися – Пудрик свою роботу зробив,

– розповів Гнап.

Боротьба за керівництво митниці

Також він зазначив, що митниця не змінилася, а Пудрик лише прийшов їх "перекришовувати" в інтересах іншого клану. Наразі ситуація трохи змінилася, місцеві вибори майже пройшли, тому переміг інший клан, вважає Гнап. Він наголосив, що триває неймовірна боротьба за крісло керівника, ймовірно, цьому сприяють величезні суми грошей.

Довідка. Державна митна служба 21 повідомила про звільнення керівника Одеської митниці Дениса Пудрика, який виконував ці обов'язки з 21 серпня.