Кандидат у президенти США Джо Байден назвав головні пріоритети щодо України, якщо він переможе на виборах. Він пообіцяв домагатися закінчення війни на Донбасі, а також допоможе боротись з корупцією в Україні.

Про це повідомили у "Європейській правді" із посиланням на заяву кампанії Байдена/Гарріс. Заяву з назвою "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною" оприлюднили 14 жовтня.

Зверніть увагу Байден розповів, у якому випадку може програти на виборах

Російська агресія

У ній йдеться про те, що Байден вимагатиме припинення конфлікту в Україні. Він також планує працювати з європейськими союзниками, щоб "підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує"

Крім цього, Байден обіцяє надати військову допомогу, зокрема і зброю, щоб допомогти захистити себе від агресії Росії.

Боротьба з корупцією

Кандидат у президенти США також має у планах всіляко заохочувати український уряд, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією. Він прагне, щоб "українські громадяни могли користуватись верховенством права та економічними можливостями".

Байден розуміє те, чого не розуміє Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності й суверенітету. Успіх України сприятиме безпеці й стабільності Європи, що є в інтересах Америки,

– йдеться у заяві.

Зверніть увагу! Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Раніше чинний президент Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи передасть він мирно владу у випадку поразки.



Рейтинги кандидатів на президентських виборах у США / Інфографіка 24 каналу