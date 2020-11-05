Борщовий набір у порівнянні з осінню 2019 року став доступнішим на 15 – 20%. Про це кажуть експерти та прогнозують, що ціни на сезонні овочі падатимуть і надалі.

Аналогічну ситуацію очікують і з іншими продуктами. І все через зменшення платоспроможності. Про це розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.

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Борщ за 35 гривень

У Держастаті стверджують, що сьогодні набір овочів на борщ обійдеться господині приблизно 35 гривень.

Найдорожчою з них залишається картопля – понад 9 гривень за кілограм, тоді як минулої осені її вартість була ледь не вдвічі більшою. Впали в ціні й цибуля, капуста та буряк. Морква ж через низький попит продовжує падати в ціні й зараз. Лише за останній тиждень вона подешевшала в середньому на 18%.

Середні ціни на борщовий набір восени 2020 року:

картопля – 9,08 гривень за кілограм;

цибуля – 5,73 гривні за кілограм;

капуста – 6,01 гривень за кілограм;

буряк – 5,71 гривні за кілограм;

морква – 7,96 гривні за кілограм.

Зменшились ціни на м'ясо і фрукти

Подешевшало і м'ясо, а також сезонні фрукти, окрім яблук. Вони за останній місяць навпаки рекордно подорожчали, приблизно на чверть.

"Навесні, коли вони якраз цвіли, то були сильні морози й дуже мало яблук таких, що дійсно виросли, доспіли гарно. І тому на них ціна трохи велика, у порівнянні з минулим роком, на 5 гривень дорожчі". – зазначила продавчиня овочів та фруктів Оксана.

Люди фізично стали бідніші й це достатньо серйозно вплинуло на можливість формування ціни. Ми ж стикнулися з тією ситуацією, що продавець вимушений знижувати ціни через відсутність попиту на продовольство,

– ствердив економічний експерт Олег Пендзин.

Подорожчання до кінця року

Водночас сезонне подорожчання все ж очікується. Але значно менше, ніж минулого року.

► Зокрема, зростуть у ціні зернові, через неврожай в Європі та Північній Америці. Відтак, до кінця 2020 року приблизно на 10 – 12% подорожчають борошно та хліб.

► Крупи також дещо виростуть в ціні, окрім гречки, на яку нині вже впав попит.

► Приблизно на 4 – 6% дорожче коштуватиме соняшникова олія, через неврожай.

► М'ясо, яйця та молочка також подорожчають.

За словами Пендзина, зернові, м'ясо, молоко мають тенденцію до зросту цін. Проте платоспроможність населення буде стримувати цей ріст. Тому зростання можна очікувати приблизно на 3 – 4% максимум.

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Водночас експерт зазначав, що українці не голодуватимуть навіть тоді, якщо локдаун буде жорсткішим за попередній. За його словами, навчені попереднім досвідом, люди стали більш запасливими.

Наприклад, все частіше купують ту ж картоплю мішками, а крупами чимало українців закупились ще у вересні – жовтні 2020 року. До того ж популярності знову набуває домашня консервація. Проте, пандемічні настрої все ж вплинуть на споживчі вподобання. Зокрема, може приблизно на третину зменшитись попит на м'ясо, рибу та молочку.

Чи подорожчають до кінця 2020 року ціни на продукти: дивіться сюжет 24 каналу