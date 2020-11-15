У турецькій Вікіпедії борщу повернули українську прописку. Раніше там було зазначено, що ця страва має російське походження.

Більшість матеріалів Вікіпедії пишуть через призму "чужих окулярів". Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила дружина посла України у Туреччині Тетяна Сибіга.

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Гортаючи сторінки Вікіпедії різними мовами, можна часто натрапити на неточності чи свідомі перекручування всього, що має відношення до України: нашої культури та національної ідентичності. Ми, українці, можемо вплинути на таку несправедливість та часто свідому інформаційну пропаганду, спрямовану проти нас. Можемо і повинні це робити,

– наголосила Сибіга.

Окрім того, вона розповіла, що російську "приписку" українського борщу виявили під час підготовки проєктів кулінарної дипломатії у Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Особливості написання слова "борщ" різними мовами перевіряли напередодні майстер-класу з приготування страви.

"Тому маємо бути небайдужими, пильно ставитися до таких речей, особливо ті, хто професійно володіє іноземними мовами, і вносити корективи та виправляти помилки, коригувати всі несправедливості", – зауважила Сибіга.

Дипломатка також наголосила, що наразі вони працюють над створенням українсько – турецького словника. У ньому приділять увагу транслітерації слова "борщ".