У Луганській області 5 грудня сталась моторошна ДТП. В аварії загинув 39-річний боєць батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1". Ще троє людей потрапили до лікарні.

Сержант повертався зі служби

Трагічне зіткнення сталось неподалік від селища Смолянинове. Про це повідомляє пресслужба поліції у Луганській області.

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39-річний сержант поліції саме повертався зі служби власним автомобілем ВАЗ-2108. Проте додому чоловік не потрапив, його машина зіткнулась з мікроавтобусом.

Ще трьох людей госпіталізували

Боєць "Луганська-1" загинув на місці трагедії. Ще трьох пасажирів мікроавтобуса довелось доставити до лікарні. Наразі інформації про стан їхнього здоров'я немає.

За фактом ДТП порушили кримінальне провадження. На місці смертельної автотрощі працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Також сюди прибуло керівництво головного управління Нацполіції.

Що таке БППОП "Луганськ-1"?

Це поліцейський підрозділ, який служить на передовій. Бійці батальйону патрулюють населені пункти вздовж лінії розмежування. Батальйон створили з добровольців у травні 2014 року. З 2015 року БППОП перевели у підпорядкування головному управлінню Нацполіції на Луганщині.

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