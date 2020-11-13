Спостерігачі ОБСЄ 11 листопада зафіксували на Донбасі вибухи невизначеного походження. Деякі ЗМІ, зі свого боку, почали повідомляти про "інтенсивні бойові дії", які нібито почалися в районі Дебальцева на Доннеччині. Українська делегація в ТКГ спростувала таку інформацію від журналістів.

Заява делегації України в ТКГ щодо вибухів на Донбасі

Українська делегація в ТКГ нагадала, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 11 листопада зафіксувала 97 порушень режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці делегації.

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Так, за даними ОБСЄ, 89 вибухів невизначеного походження відбулися в Донецькій̆ області. Крім того, ще 7 порушень режиму тиші виявили на Луганщині.

Делегація України в ТКГ, зі свого боку, підтвердила факт вибухів і додала, що 82 з них на слух зафіксували в районі Дебальцева вранці 11 листопада.

Деякі інформаційні портали поспішили заявити ледве не про "інтенсивні бойові дії", які нібито почалися в районі Дебальцева. За оцінками української сторони СЦКК, причинами можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів,

– заявили представники делегації.

Як пояснили вони, усі факти вибухів зафіксували в денну пору в проміжку з 10 до 12 години. І це підтверджує висновки про їхнє промислове або інженерне походження. Крім того, вдень 12 листопада було задокументовано факт інженерного обладнання з використанням екскаватора.

"Заяви від російської сторони про порушення режиму припинення вогню не надходили", – констатували в українській делегації в ТКГ.

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Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу