У Міністерстві оборони Вірменії інформують про інтенсивні бої в районі міста Шуші. Це місто є другим за величиною у Нагірному Карабасі. Азербайджан повідомляє про бойові операції на всіх напрямках фронту.

Заяви Вірменії щодо конфлікту

Бої біля Шуші ведуть вже кілька днів поспіль. Про це у фейсбуці інформує представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян.

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Військова операція зі знищення в околицях Шуші диверсійно-розвідувальних, тактичних груп (ЗС Азербайджану – 24 канал ) найманців успішно триває,

– зазначив Ованнисян.

Епіцентром бойових дій є ділянка Шуші – Карін.

Що кажуть про ситуацію у регіоні в Азербайджані

Місцеве Міноборони повідомило, що бойові операції з різною інтенсивністю тривали в основному на Агдеринському, Агдамському і Ходжавендському напрямках фронту. Вірменська сторона зазнала втрат.

Наразі бойові операції тривають на всіх напрямках фронту.

Важливо! Конфлікт Вірменії і Азербайджану в Нагірному Карабасі загострився. Азербайджанська сторона заявила про вибух на вірменському складі боєприпасів.

Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі? Конфлікт у регіоні триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Кілька разів сторони домовлялися про мир, однак щоразу його порушували. Найгірше, що страждає мирне населення. Майже 130 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. Загинули щонайменше 92 людей, ще 404 – поранені. Конфлікт у регіоні триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Кілька разів сторони домовлялися про мир, однак щоразу його порушували. Найгірше, що страждає мирне населення. Майже 130 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. Загинули щонайменше 92 людей, ще 404 – поранені.

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