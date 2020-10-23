У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі протягом всієї ночі 23 жовтня тривали бойові дії. Бої зафіксували на Агдеринському, Фізулі-Гадрут-Джебраільському та Губадлинському напрямках.

У результаті операцій, проведених азербайджанської армією, по підрозділах вірменських збройних сил завдали серйозних ударів. Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

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Крім того, зруйновані кілька опорних пунктів Вірменії. А азербайджанські бійці захопили важливі території та висоти.

Наразі бої тривають на всій протяжності фронту,

– повідомили у відомстві.

Водночас у Нагірному Карабасі заявили, що азербайджанські військові завдали ударів з РСЗВ "Смерч" по селах Мартунинського району.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські війська взяли під повний контроль кордон з Іраном. Водночас вірменська сторона цю інформацію спростувала.

Зверніть увагу! 23 жовтня у США пройдуть переговори про врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі між представниками Азербайджану і Вірменії.