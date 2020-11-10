Від підписання угоди про мир між Вірменією, Азербайджаном та Росією минуло вже понад 10 годин. Однак прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що станом на ранок 10 листопада бойові дії у Нагірному Карабаху тривають.

Вірменська сторона сподівається, що припинення вогню відбудеться вже найближчим часом. Про це Пашинян заявив у прямому ефірі на сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху

Бойові дії у Карабасі тривають, ми сподіваємося, що вони припиняться,

– наголосив Пашинян.

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