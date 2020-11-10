Бойові дії у Карабасі тривають, – Пашинян
Від підписання угоди про мир між Вірменією, Азербайджаном та Росією минуло вже понад 10 годин. Однак прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що станом на ранок 10 листопада бойові дії у Нагірному Карабаху тривають.
Вірменська сторона сподівається, що припинення вогню відбудеться вже найближчим часом. Про це Пашинян заявив у прямому ефірі на сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху
Бойові дії у Карабасі тривають, ми сподіваємося, що вони припиняться,
– наголосив Пашинян.
Що відбувається у Нагірному Карабасі: деталі
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали мирну угоду. Відповідно до її умов, Вірменія мусить повернути Азербайджану Агдамський район і території у Газаському районі.
- Таке рішення обурило вірменський народ. Вони назвали цю угоду капітуляцією та зрадою.
- 10 листопада у Єревані спалахнули масові протести. Люди захопили будівлю уряду та напали на офіс журналістів "Радіо Свободи".
- Нікол Пашинян наголосив, що на припиненні війни у Нагірному Карабаху наполягало військове керівництво країни.
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