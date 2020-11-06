Нещодавно минуло 100 днів з моменту введення на Донбасі режиму тиша. Втім, схоже, провокації з боку проросійських бойовиків з тих пір лише посилюються. Так, за минулу добу ворог 11 разів порушував перемир’я та провокував українських воїнів.

Наразі ж ситуація стабілізувалася. Про це інформують у штабі ООС.

Тим часом 100 днів тиші на Донбасі: в Офісі Президента відзвітували про результати

Упродовж минулої доби, 5 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 11 порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців,

– мовиться у повідомленні.

Де стріляли окупанти:

9 порушень режиму припинення вогню зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Старогнатівки противник використав стрілецьку зброю.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська 3 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі Водяного задокументовано 5 порушень.

З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися. Вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного подавили ворожу активність.

Два порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поблизу Попасної в обідній час противник провокував українських захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, використав безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями ООС.

Постраждалий боєць

Внаслідок підриву ВОГ-17 1 військовослужбовець ООС отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника задовільний.

Про підступні дії російсько-окупаційних військ українська сторона негайно повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку проросійських бойовиків не було.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики його регулярно порушують. Детальніше читайте за посиланням.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу