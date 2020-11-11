За добу 10 листопада проросійські бойовики на Донбасі 2 рази порушили тишу, від початку 11 листопада – 1. Одного українського військового поранили.

Так, бойовики вкотре порушували режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.

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Що відбувається на Донбасі від початку доби 11 листопада

Неподалік населеного пункту Кам’янка окупанти застосували стрілецьку зброю та гатили з кулеметів.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Захисника забрали до медзакладу. Його стан здоров'я задовільний.

Де бойовики стріляли 10 листопада

Біля Водяного зафіксували 2 порушення перемир'я. Зокрема, російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а також застосовували міномет.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Зверніть увагу! З 27 жовтня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики його регулярно порушують. Наприклад, 30 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинули 2 українських бійців.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу