Проросійські бойовики за добу 22 листопада 6 разів відкривали вогонь. Крім того, вони дистанційно замінували позиції українських військових. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається стабільною та контрольованою українськими захисниками. Про це повідомили у ранковому зведенні ООС.

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Де стріляли бойовики

У передмісті Авдіївки проросійські бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

проросійські бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Неподалік Новолуганського ворог стріляв зі станкового протитанкового гранатомета.

ворог стріляв зі станкового протитанкового гранатомета. У районах населених пунктів Шуми та Водяне окупаційні війська застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти дистанційно замінували позиції українських військових мінами ПОМ-2.

Українські військові вже повідомили представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню та використання заборонених мін бойовиками.

Зверніть увагу! На Донбасі ще з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики систематично його порушують. Ворожі постріли переважно неприцільні, тому наші військові не відкривають вогонь у відповідь. Водночас ОБСЄ зафіксувала вже близько 2,5 тисячі порушень на Донеччині та Луганщині. Детальніше про режим тиші – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу