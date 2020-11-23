Бойовики на Донбасі 6 разів порушили "тишу": де стріляв ворог
Проросійські бойовики за добу 22 листопада 6 разів відкривали вогонь. Крім того, вони дистанційно замінували позиції українських військових. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.
Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається стабільною та контрольованою українськими захисниками. Про це повідомили у ранковому зведенні ООС.
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Де стріляли бойовики
- У передмісті Авдіївки проросійські бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
- Неподалік Новолуганського ворог стріляв зі станкового протитанкового гранатомета.
- У районах населених пунктів Шуми та Водяне окупаційні війська застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти дистанційно замінували позиції українських військових мінами ПОМ-2.
Українські військові вже повідомили представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню та використання заборонених мін бойовиками.
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