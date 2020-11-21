Бойовики на Донбасі 7 разів порушили тишу: де було неспокійно
Протягом доби, 20 листопада, проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Станом на ранок 21 листопада на лінії розмежування – тиша.
Як минула доба на Донбасі
Попри провокації бойовиків, українські захисники продовжують дотримуватись перемир'я. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
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Порушення окупантів
- Біля Шумів ворог застосував стрілецьку зброю;
- Неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети;
- Крім цього, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти замінували позиції військових ЗСУ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.
На щастя, бойових втрат та поранень серед українських військових не було.
Яка ситуація на фронті від початку доби 21 листопада
Від початку доби на Донбасі – тиша. Провокацій російських найманців не зафіксували.
До речі Ворожі війська поранили українського бійця біля Авдіївки
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