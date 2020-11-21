Протягом доби, 20 листопада, проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Станом на ранок 21 листопада на лінії розмежування – тиша.

Як минула доба на Донбасі

Попри провокації бойовиків, українські захисники продовжують дотримуватись перемир'я. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.

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Порушення окупантів

Біля Шумів ворог застосував стрілецьку зброю;

Неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети;

Крім цього, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти замінували позиції військових ЗСУ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

На щастя, бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

Яка ситуація на фронті від початку доби 21 листопада

Від початку доби на Донбасі – тиша. Провокацій російських найманців не зафіксували.

До речі Ворожі війська поранили українського бійця біля Авдіївки

Зверніть увагу! Від 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який постійно порушують окупанти. Наприклад, 20 листопада поранили бійця ЗСУ. Натомість 30 жовтня внаслідок ворожих обстрілів 2 українських захисників загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу