За понеділок, 5 жовтня, проросійські бойовики на Сході країни двічі порушили режим припинення вогню. Однак від початку 6 жовтня на усіх ділянках розмежування ситуація спокійна.

Як минула доба на Донбасі

Поблизу Новолуганського окупанти стріляли із підствольного гранатомета. Крім того, бойовики застосовували ручний протитанковий гранатомет неподалік Авдіївки. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил.

Вчора Доба на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь

Ворожі постріли в обох випадках були неприцільними. Тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, бойових втрат та поранень серед наших захисників не було.

ЗСУ допомагають гасити пожежі

Понад 300 військовослужбовці разом з рятувальниками ліквідували пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар та Шуми. Крім того, від ЗСУ використали 20 одиниць спецтехніки.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики порушують його ледь не щодня. Постріли переважно неприцільні. Вперше домовленості порушили 6 вересня. Внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу