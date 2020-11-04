Проросійські бойовики на Донбасі за добу 4 листопада 3 рази порушили режим припинення вогню. Противники стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Українські військові контролюють ситуацію у зоні Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба ООС. До теми ТКГ узгодила 4 нові ділянки розведення на Донбасі, – штаб ООС Де бойовики порушили режим тиші Поблизу населеного пункту Новолуганське окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік села Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У селі Шуми наші військові зафіксували політ ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Реакція на дії бойовиків ЗСУ Українські захисники збили ворожий безпілотник стрілецькою зброєю. Крім того, сапери ДСНС розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 1 997 вибухонебезпечних предметів. Зауважимо, за попередню добу, 3 листопада, бойовики 6 разів порушили домовленості про припинення вогню. Через ворожі обстріли 1 український військовий отримав осколкове поранення. Його відвезли у лікарню. Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі триває режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це проросійські бойовики майже щодня порушують перемир'я. Постріли переважно неприцільні, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривають. Однак 30 жовтня через дії окупантів загинули 2 наших захисників.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу