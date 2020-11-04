Бойовики на Донбасі знову порушили "тишу": українські військові збили ворожий безпілотник
Проросійські бойовики на Донбасі за добу 4 листопада 3 рази порушили режим припинення вогню. Противники стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.
Українські військові контролюють ситуацію у зоні Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба ООС.
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Де бойовики порушили режим тиші
- Поблизу населеного пункту Новолуганське окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета.
- Неподалік села Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
- У селі Шуми наші військові зафіксували політ ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування.
Реакція на дії бойовиків ЗСУ
Українські захисники збили ворожий безпілотник стрілецькою зброєю.
Крім того, сапери ДСНС розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 1 997 вибухонебезпечних предметів.
Зауважимо, за попередню добу, 3 листопада, бойовики 6 разів порушили домовленості про припинення вогню. Через ворожі обстріли 1 український військовий отримав осколкове поранення. Його відвезли у лікарню.
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