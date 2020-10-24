Протягом доби 24 жовтня проросійські бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі. Цього разу стріляли біля Шумів.

Яка ситуація була на Донбасі протягом доби

Окупанти здійснили два провокативні постріли зі стрілецької зброї біля Шумів. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Українські військові вогонь у відповідь на провокацію не відкривали. На щастя, втрат та поранень серед особового складу ЗСУ немає.

Підрозділи Об’єднаних сил повністю дотримуються мирних домовленостей, однак готові реагувати на будь-які провокації противника.

Також у районах уздовж лінії розмежування розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники ООС відновлюють пошкоджені окупантами будинки. Упродовж доби відремонтували 9 з них, ще на 10 – тривають роботи.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте бойовики не зважають на нього та регулярно здійснюють провокативні постріли у бік українських захисників. До слова, 6 вересня окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ.