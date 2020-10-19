Протягом 18 жовтня війська окупанта два рази порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Як на Донбасі пройшла доба 18 жовтня

Ворог двічі відкривав вогонь. Обидва факти порушення перемир’я задокументували поблизу Авдіївки, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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З якої зброї гатили окупанти:

в обід бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

ввечері – з автоматичного станкового гранатомета.

Постріли не становили загрози українським військовим, тому вони не стріляли у відповідь. Бойових втрат і поранень не було.

Ситуація станом на ранок 19 жовтня

У районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму тиші не зафіксували. По всій лінії розмежування тиша. Водночас українські воїни готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Зверніть увагу! З 27 липня в Україні діє режим тиші. Українські захисники продовжують дотримуватися умов припинення вогню, натомість бойовики – постійно його порушують.



Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу