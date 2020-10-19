Бойовики двічі порушили перемир’я: де та з якої зброї гатили
Протягом 18 жовтня війська окупанта два рази порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Як на Донбасі пройшла доба 18 жовтня
Ворог двічі відкривав вогонь. Обидва факти порушення перемир’я задокументували поблизу Авдіївки, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.
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З якої зброї гатили окупанти:
- в обід бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- ввечері – з автоматичного станкового гранатомета.
Постріли не становили загрози українським військовим, тому вони не стріляли у відповідь. Бойових втрат і поранень не було.
Ситуація станом на ранок 19 жовтня
У районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму тиші не зафіксували. По всій лінії розмежування тиша. Водночас українські воїни готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу