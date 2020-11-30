На Донбасі поблизу селища Луганське 29 листопада бойовики намагалися замінувати позиції українських військових. Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки і вибухівку. Також був збитий безпілотник противника.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі негайно повідомила про інцидент представників ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба делегації в ТКГ.

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Що відомо про спробу замінування

Під час огляду шляху відступу українські військові виявили засоби мінування російського виробництва, які заборонені "Женевською конвенцією":

три одиниці МОН-50;

споряджений касетний контейнер типу КСФ;

міни типу ПФМ-1;

особисті речі та бронежилет з позивними "Мартин", "Худий" та "Григор";

2 речових мішки;

бухта кабелю;

4 магазини, споряджені патронами 5,45 міліметра.

Безпілотник, яким ворог керував операцією, військові збили

Підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата "Гранат", який входить до новітнього російського комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик-2".

Завдяки зосереджувальному вогню та вмілим діям військовослужбовців безпілотник було збито. Матеріали, вилучені із нього, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил,

– мовиться у повідомленні ТКГ.

Зауважимо! На Донбасі з 27 липня 2020 року діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого досягнули в рамках ТКГ. Однак російські найманці його постійно порушують. За час перемир'я загинули 4 українських військових, ще 14 зазнали поранень.



Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу