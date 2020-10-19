Проросійські бойовики на Луганщині звернулися до російської влади з проханням купити у них вакцину від коронавірусу. Хоч запит вони відправили вже давно, відповіді не отримали досі.

На Луганщині зростає кількість хворих на коронавірус. 19 жовтня там почали діяти обмеження червоної карантинної зони. Представниця окупаційної влади у Луганській області Наталія Пащенко заявила про купівлю російської вакцини, повідомляє видання "Новини Донбасу".

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До нас не надходили пропозиції щодо надання вакцини проти коронавірусу як гуманітарної допомоги. Також ми вийшли на ринок Росії з питанням придбання вакцини за гроші, але постачальники не відгукнулися,

– підкреслила Пащенко.

За словами представниці окупантів, найближчим часом вакцинацію бойовики не проводитимуть.

Що відомо про російські вакцини від COVID-19

У Росії запатентовані дві вакцини проти коронавірусу – "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор). Жодна з них не пройшла третього етапу випробування – наймасштабнішого. Науковці та міжнародні організації ставляться до першої вакцини зі скептицизмом. За їхніми словами, рівні нейтралізуючих антитіл у дослідженні препарату досить низькі, якщо порівнювати їх з іншими вакцинами, які ще не зареєстрували.

Зауважимо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов раніше заявив, що наша держава не закуповуватиме так званої вакцини у Росії. Все тому, що препарат не пройшов усіх клінічних випробувань.