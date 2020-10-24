Служба безпеки України блокувала використання підроблених поштових марок Укрпошти, які бойовики на Луганщині клеїли на листи. У такий спосіб вони залякували переселенців з тимчасово окупованих територій.

Група осіб впродовж 2019 – 2020 років поширювала підроблені марки Укрпошти замовникам на території кількох областей України. Частину з них використовували окупанти на Луганщині для розсилки переселенцям поштової кореспонденції, повідомляє СБУ.

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Що відомо про незаконне використання марок Укрпошти

У розсилці представники окупаційної влади вимагали від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. Якщо документи не надходили, бойовики погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість.

За задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на подібних листах мало підривати довіру переселенців до української влади.

Серійне виробництво підроблених марок відбувалося на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Після того їх контрабандою завозили в Україну.

За попередніми оцінками фахівців, збитки Укрпошти від використання підроблених поштових марок могли становити понад 50 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного із фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок.

Поліцейські провели обшуки

Одночасно у 5 регіонах правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщеннях ділків та транспортних засобах, які використовували у протиправній діяльності.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили гроші у різній валюті.

У тому числі російські рублі, на загальну суму майже 3 мільйони у гривневому еквіваленті.

Також вилучили засоби зв’язку, зброю, боєприпаси та підроблені марки вартістю приблизно 5 мільйонів гривень.

Двом учасникам групи вже повідомили про підозру у вчинені злочину. Тепер їм обирають запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.



На Луганщині бойовики використовували підроблені марки Укрпошти / Фото СБУ



Правоохоронці вилучили у зловмисників гроші у різних валютах / Фото СБУ