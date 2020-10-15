Упродовж попередньої доби 14 жовтня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. А від початку поточної доби – аж 5 разів.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 15 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били бойовики 14 жовтня

На ділянках поблизу Водяного та Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки – поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомету та автоматичного станкового гранатомету.

Якою є ситуація 15 жовтня

Бойовики провокували українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Обстріли відбулися в районі Авдіївки.

Поблизу Причепилівки та Новотошківського окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Зауважимо! І 14-го і 15 жовтня українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою

У штабі підкреслюють, що українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Тож, готові миттєво та адекватно реагувати на будь-які провокації противника.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню,

– додають у пресцентрі Об’єднаних сил.

Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 15 жовтня: відео

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