Бойовики обстріляли українських воїнів з гранатометів: що відбувається на Донбасі
Упродовж попередньої доби 14 жовтня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. А від початку поточної доби – аж 5 разів.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 15 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.
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Де та з чого били бойовики 14 жовтня
- На ділянках поблизу Водяного та Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.
- Поблизу Авдіївки – поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомету та автоматичного станкового гранатомету.
Якою є ситуація 15 жовтня
- Бойовики провокували українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Обстріли відбулися в районі Авдіївки.
- Поблизу Причепилівки та Новотошківського окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
У штабі підкреслюють, що українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Тож, готові миттєво та адекватно реагувати на будь-які провокації противника.
Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню,
– додають у пресцентрі Об’єднаних сил.
Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 15 жовтня: відео
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