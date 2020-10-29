Проросійські бойовики протягом минулої доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Ситуація на фронті наразі є контрольованою. Про це запевняють у пресслужбі штабу ООС.

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Обстріли бойовиків: де було найгарячіше

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де надвечір ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського.

Що відомо про пораненего українського воїна

В результаті обстрілу біля Новгородського один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове наскрізне поранення в руку .

. Йому надали домедичну допомогу та відправили до госпіталю. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

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Зверніть увагу! Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.



Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу