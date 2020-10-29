Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового
Проросійські бойовики протягом минулої доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.
Ситуація на фронті наразі є контрольованою. Про це запевняють у пресслужбі штабу ООС.
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Обстріли бойовиків: де було найгарячіше
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де надвечір ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського.
Що відомо про пораненего українського воїна
- В результаті обстрілу біля Новгородського один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове наскрізне поранення в руку.
- Йому надали домедичну допомогу та відправили до госпіталю. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.
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Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу