Бойовики на окупованій території Донецької області вирішили остаточно вивести з обігу гривню. У своїх "документах" вони видаляють будь-які згадки про українську валюту.

Українську гривню замінюють російським рублем. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" із посиланням на ресурси бойовиків. До слова Усім луганським бойовикам наказали негайно з'явитися до військоматів: що відбувається Свої дії окупанти пояснюють тим, що приводять "документацію" у відповідність з "законами". Окрім цього, в ОРДО змінили правила надання поштових послуг. Зокрема слова "гривня" і "національна валюта" виправили на "російський рубль". Валюта на окупованих територіях: що відомо До весни 2015 року на окупованій території Донецької області для платежів і розрахунків використовувалася українська гривня.

Згодом бойовики оголосили там "мультивалютну зону", потім дозволили використовувати гривню, рубль, євро і долар.

У вересні 2015 російський рубль затвердили як "єдину облікову валюту".

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу