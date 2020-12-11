Упродовж минулої доби 10 грудня проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам, тому воїни ОС зброю у відповідь не застосовували.

Про ситуацію станом на 7:00 11 грудня оприлюднив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 10 грудня

Неподалік Водяного та Лебединського бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Біля Мар'їнки окупанти використали станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Також відбулися обстріли поблизу Старогнатівки.

Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

На щастя, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Про усі порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків українські військові повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби 11 грудня всією лінією розмежування спостерігається тиша. Режим припинення зберігається повною мірою.

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, непохитно стоять на захисті держави. Підрозділи ОС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки,

– наголосили в Штабі.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 11 грудня: дивіться відео

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу