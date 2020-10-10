Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: де було гаряче
Упродовж попередньої доби 9 жовтня бойовики на Донбасі лише одного разу порушували режим припинення вогню. На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських воїнів не постраждав.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 10 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.
Актуально Коли зустрінуться радники "нормандської четвірки": відповідь Єрмака
Де били окупанти 9 жовтня
Інцидент трапився у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Шумів. Тут ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат не було.
У штабі підкреслюють, що ця вогнева провокація противника не несла загрози українським оборонцям. Тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.
Військові спільно з рятувальниками продовжують гасити пожежі
9 жовтня Об’єднані сили:
- локалізували пожежі у районах Новоолександрівки та Катеринівки,
- остаточно ліквідували осередки загорання неподалік Майорська,
- продовжують боротьбу з вогнем й досі поблизу Болотеного.
Зверніть увагу Відомий стан рятувальника, що постраждав у пожежах на Луганщині
Поточна ситуація
Від початку доби 10 жовтня у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Всією лінією розмежування можна спостерігати режим тиші.
Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 10 жовтня: відео
Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу