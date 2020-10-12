Проросійські бойовики упродовж неділі, 11 жовтня, 4 рази стріляли в бік українських позицій на Донбасі. Ще одного разу ворог стріляв вже в ніч проти 12 жовтня. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

На фронті загалом ситуація залишається контрольованою українськими військовими, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил. Цікаво Врегулювання ситуації на Донбасі: Кулеба назвав пріоритетний сценарій для України Обстріли бойовиків: поблизу Мар'їнки – бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета,

неподалік від Майорська – випустили автоматні черги зі стрілецької зброї,

поряд з Зайцевим – теж постріли зі стрілецької зброї,

у районі Ломакиного – з протитанкового гранатомета й стрілецької зброї,

неподалік від Авдіївки (вже 12 жовтня) – кілька пострілів з протитанкового гранатомета й стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Ворожі постріли не становили загрози життю й здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,

– розповіли в штабі ООС.

Карта проведення ООС на Донбасі / Інфографіка 24 каналу