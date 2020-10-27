Бойовики тричі порушили перемир'я: як минула доба 26 жовтня на Донбасі
Упродовж 26 жовтня російські окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.
Бойовики гатили зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це пресслужба Операції Об'єднаних сил повідомила у фейсбуці.
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У яких районах бойовики порушили режим тиші
- Біля пунктів Мар'їнка та Широкіне на Донеччині окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
- У передмісті Авдіївки на Донеччині ворог гатив з гранатометів різних систем.
Незважаючи на провокації з боку російських бойовиків, українські воїни повністю контролюють ситуацію у районі проведення ООС.
Ситуація станом на ранок 27 жовтня
Від початку доби 27 жовтня у зоні ООС не зафіксували порушень режиму тиші. Воїни ЗСУ пильно стежать за ситуацією на Донбасі і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу