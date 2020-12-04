У районі селища Луганське на Донеччині 4 грудня проросійські бойовики вкотре відкрили снайперський вогонь по українських позиціях. У результаті обстрілу один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Пораненого військовослужбовця госпіталізували, зараз він у стабільному стані. Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі.

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Що відомо про обстріл

Обстріл українських позицій бойовики влаштували 4 грудня о 10:46 в районі селища Луганське (Світлодарськ), Донецької області.

Українська сторона запросила "режим тиші" через координаційний механізм, а також повідомила про це моніторингову місію ОБСЄ. Зазначається, що спостережна група в СЦКК вживає заходів щодо верифікації інциденту.