З початку 14 жовтня 2020 бойовики порушили режим припинення вогню. В зоні бойових дій на Донбасі зафіксували, що режим тиші не дотримались один раз за цю добу.

Російські окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного у Донецькій області. Про це повідомило командування ООС на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі: де та як відреагували ЗСУ

Як йдеться у повідомленні, бойовики застосували проти українських військових стрілецьку зброю. Також наголошують, що постріли були неприцільними. А наші оборонці вогонь у відповідь не відкривали.

Через ці провокації з боку окупантів, ніхто з українських військовослужбовців, на щастя, не постраждав.

У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил,

– запевнили у штабі ООС.

Нагадаємо. З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який бойовики порушують ледь не щодня. Найчастіше окупанти здійснюють провокативні постріли, однак 6 вересня вони вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Тоді загинув український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу