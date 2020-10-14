Бойовики вкотре порушили перемир'я: куди стріляли
З початку 14 жовтня 2020 бойовики порушили режим припинення вогню. В зоні бойових дій на Донбасі зафіксували, що режим тиші не дотримались один раз за цю добу.
Російські окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного у Донецькій області. Про це повідомило командування ООС на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як йдеться у повідомленні, бойовики застосували проти українських військових стрілецьку зброю. Також наголошують, що постріли були неприцільними. А наші оборонці вогонь у відповідь не відкривали.
Через ці провокації з боку окупантів, ніхто з українських військовослужбовців, на щастя, не постраждав.
У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил,
– запевнили у штабі ООС.