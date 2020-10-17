Бойовики вкотре порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів
На Донбасі протягом доби, 17 жовтня, проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Крім цього, окупанти запускали безпілотники.
Окупанти знову провокували українських військових неприцільними обстрілами. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
Минулої доби Серйозна провокація біля Водяного із застосуванням гранатометів і мін: як минула доба на Донбасі
Де стріляли бойовики:
- Зранку противник неприцільно обстріляв зі станкового автоматичного гранатомета українських військовослужбовців біля Водяного;
- Опівдні окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.
Українські захисники на провокації російських найманців не відповідали. Втрат та поранень у лавах ЗСУ немає.
Окупанти запускали безпілотники
Так, поблизу Пищевика та Широкиного бойовики порушили перемир'я, запустивши квадрокоптери, що перетнули лінію розмежування. Бійці ЗСУ знешкодили літальні апарати засобами радіоелектронної боротьби.
Крім того, у районі ООС сапери ДСНС розмінували понад 15 гектарів території та передали на знищення 60 вибухівок.