На Донбасі протягом доби, 17 жовтня, проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Крім цього, окупанти запускали безпілотники.

Окупанти знову провокували українських військових неприцільними обстрілами. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Минулої доби Серйозна провокація біля Водяного із застосуванням гранатометів і мін: як минула доба на Донбасі

Де стріляли бойовики:

Зранку противник неприцільно обстріляв зі станкового автоматичного гранатомета українських військовослужбовців біля Водяного;

Опівдні окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Українські захисники на провокації російських найманців не відповідали. Втрат та поранень у лавах ЗСУ немає.

Окупанти запускали безпілотники

Так, поблизу Пищевика та Широкиного бойовики порушили перемир'я, запустивши квадрокоптери, що перетнули лінію розмежування. Бійці ЗСУ знешкодили літальні апарати засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, у районі ООС сапери ДСНС розмінували понад 15 гектарів території та передали на знищення 60 вибухівок.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який окупанти порушують провокаційними пострілами ледь не щодня. Крім цього, 6 вересня бойовики прицільно обстріляли позиції ЗСУ. Тоді загинув 1 український військовий.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу