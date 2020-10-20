Протягом доби 19 жовтня проросійські бойовики двічі порушували умови припинення вогню. Одного разу найманці стріляли в бік українських позицій, а також запустили безпілотник через лінію розмежування.

Ситуація на фронті залишається повністю контрольованою українськими захисниками, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Порушення з боку бойовиків:

поблизу Луганського – ворог застосовував ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю,

у районі Авдіївки – безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, а безпілотний літальний апарат подавили засобами радіоелектронної боротьби, що внеможливило його подальше використання.

Вже в ніч проти 20 жовтня порушень з боку бойовиків не було. По всій лінії розмежування спостерігається дотримання режиму тиші.

Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання й перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,

– запевнили в штабі ООС.



Карта ООС й окупованої частини Донбасу / 24 канал