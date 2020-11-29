Протягом суботи, 28 листопада, російські найманці 9 разів порушили припинення вогню на Донбасі. Втім, українські воїни не відповіли вогнем на жодну з провокацій ворога.

Про те, чому українські воїни не відповідали на обстріли проросійських бойовиків, у коментарі 24 каналу розповіли в пресслужбі Операції Об'єднаних сил.

До слова Бойовики 9 разів стріляли по українських позиціях – в ООС кажуть: ситуація контрольована

Починаючи з 27 липня, коли набуло чинності перемир'я, підписане в Мінську, штаб ООС традиційно звітував про те, чи відкривали українські воїни вогонь у відповідь на обстріли чи поодинокі постріли російських найманців.

Втім, у зведенні за 28 листопада про це не було й слова. Попри те, що бойовики одразу 9 разів порушили перемир'я – це найбільше від 27 липня, якщо не враховувати 5 листопада, коли було 11 порушень.

У штабі Операції в коментарі нам повідомили, що 28 листопада вогонь українські воїни вогонь у відповідь таки не відкривали, а більшість ворожих обстрілів – неприцільні.

Фактично, важке озброєння – це суттєва небезпека для військовослужбовців, я згоден. Маю на увазі 120-ий і 82-ий калібри. Та рішення схвалюють командири підрозділів. Чому не відповідали – я не готовий вам сказати,

– розповів пресофіцер штабу ООС Віктор.

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