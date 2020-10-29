Бойовики встановили 68 протитанкових мін на сході України: дані ОБСЄ
Російські збройні формування встановили 68 протитанкових мін на сході України. Їх виявила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
Щонайменше 45 протитанкових мін зафіксували на рульовій доріжці зруйнованого аеропорту "Донецьк". Про це йдеться у звіті ОБСЄ в Україні за 28 жовтня 2020 року.
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За 160 кілометрів від аеропорту виявили ще 23 протитанкові міни. Згідно з оцінкою ОБСЄ, усі вони належать збройним формуванням.
Яка ситуація на Луганщині
Неподалік населеного пункту Весела Гора також зафіксували протитанкові міни. Вони були встановлені в один ряд.
Виявили приблизно 2 ряди із 24 круглих отворів з великою круглою вирвою на північному кінці кожного ряду,
– йдеться у звіті.
За оцінкою ОБСЄ, вони утворилися через розмінування території. Також у звіті вказано, що в Луганські області 23 жовтня 2020 року на землі вкотре виявили прозорий пластиковий пакет. У ньому були приблизно 20 протипіхотних мін.
Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу