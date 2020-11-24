Бойовики все частіше зривають перемир'я на Донбасі: український боєць у важкому стані
Ворожий снайпер біля Авдіївки відкрив вогонь по українських позиціях близько півдня 24 листопада. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення український військовий.
Бійцю надали першу медичну допомогу й екстрено евакуювали до медичного закладу, але його стан важкий. Про це повідомляє 72 механізована бригада Чорних Запорожців.
До слова Сотня жертв і постраждалих та зростання атак: ОБСЄ про ситуацію на Донбасі
Російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості про припинення вогню. Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець ОС,
– повідомили Чорні Запорожці.
Українські військові навіть не відкривали вогню у відповідь, адже були змушені екстрено евакуювати бійця, що отримав важкі поранення.
Про черговий зрив перемир'я, яке мало б настати ще після домовленостей у Мінську від 27 липня, терміново повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Авдіївка Донецької області, де трапився обстріл: карта
Що відомо про припинення вогню на Донбасі?
Про нього домовилися всі сторони в тристоронній контактній групі й угода набула чинності опівночі 27 липня. Трохи більше як місяць бойовики не влаштовували прицільних обстрілів на Донбасі.
Втім, ворог зірвав перемир'я у вересні, обстрілявши військових, які допомагали гасити пожежі на Луганщині. Починаючи з другої половини жовтня, бойовики фактично щотижня зривають домовленості.
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