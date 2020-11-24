Ворожий снайпер біля Авдіївки відкрив вогонь по українських позиціях близько півдня 24 листопада. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення український військовий.

Бійцю надали першу медичну допомогу й екстрено евакуювали до медичного закладу, але його стан важкий. Про це повідомляє 72 механізована бригада Чорних Запорожців.

До слова Сотня жертв і постраждалих та зростання атак: ОБСЄ про ситуацію на Донбасі

Російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості про припинення вогню. Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець ОС,

– повідомили Чорні Запорожці.

Українські військові навіть не відкривали вогню у відповідь, адже були змушені екстрено евакуювати бійця, що отримав важкі поранення.

Про черговий зрив перемир'я, яке мало б настати ще після домовленостей у Мінську від 27 липня, терміново повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

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